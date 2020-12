Lidé si mohou koupit kávu s sebou a vypít ji na ulici

Vláda původně chtěla upravit zákaz prodej alkoholických nápojů z výdejních okének. Místo toho ale zakázala prodej jakýchkoliv nápojů, a to i v restauraci. V opravené verzi opravdu zakázala prodej nápojů z okének, ale všech. Ministr Jan Blatný to posléze obhajoval, že to byl záměr.