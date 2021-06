Lidé se pražili na slunci ve frontách na koupaliště

„No, co se dá dělat, musíme vydržet. Slíbili jsme to dětem. Už tu stojíme přes hodinu, byli tu i hasiči a ochlazovali lidi, aby v tom vedru na slunku v té frontě neomdleli,“ popisoval pětatřicetiletý Zdeněk Popelka z Ostravy, který do Poruby dorazil s manželkou a dvěma dětmi.