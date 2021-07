Lidé po tornádu žádají o příspěvky celkem za 1,5 miliardy korun

Žádostmi podložené nároky na obnovu bydlení po tornádu z programu Živel ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odhaduje na 1,5 miliardy korun. Žadatelům byly dosud vyplaceny zálohy 27,5 milionu korun. Státní fond podpory investic (SFPI), který žádosti přijímá, připravuje smlouvy v objemu přibližně 37,5 milionu korun. Uzavřeny by měly být v tomto týdnu.

Vyplývá to z vládního materiálu Informace o přípravách Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem, který má ČTK k dispozici.

Pokud náklady překročí limit dotace, mohou lidé požádat o úvěr od 30 000 do tří milionů korun s fixní úrokovou sazbou jedno procento. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení například v případě narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.