Lidé pátrají po viníkovi otravy Bečvy sami. Aktivista natočil klíčová místa z dronu

Tím podle svých slov Klicpera prokázal, proč jedy zabíjely ryby až po více než třech kilometrech. Odvolával se na hydrauliku vody, která zelené barvivo dlouze držela na pravé straně toku. Z dříve zveřejněných fotografií však bylo patrné, že se barvivo dostalo do celé šíře toku již u prvního ze dvou jezů tříkilometrového úseku.

A právě proto nyní vytvořil Husák své video. Dokumentuje situaci v řece v daném úseku. Poukazuje na dva jezy a dalších pět peřejí, kde by mohlo dojít k mísení jedů. „To video jsem vytvořil z více důvodů, jedním z nich byl ten, aby jej policejní vyšetřovatelé mohli porovnat s posudkem soudního znalce,“ sdělil Právu Husák.

Video podle něj upozorňuje na nesrovnalosti ve vyšetřování kauzy. „Podle dostupných informací ukazuje znalecký posudek znovu na průmyslový areál v Rožnově pod Radhoštěm. Tento výsledek je však v přímém rozporu s nálezy uhynulých ryb. Ty první z nich se nacházely až 3,2 km pod výpustí a je velmi málo pravděpodobné, že by nedošlo k žádnému pozorovanému úhynu ryb na tak dlouhém úseku řeky,“ řekl Husák.

„Proto jsem vytvořil video pořízené s využitím dronu. Detailně zachycuje celý úsek od rožnovské výusti až po místo prvních pozorovaných úhynů. Poskytuje výmluvný obraz toho, jak to vypadá s takzvanými mísícími zónami v inkriminovaném úseku řeky.“

Kyanidy do Bečvy měly uniknout z firmy Energoaqua. Ta to odmítla Domácí

K mísení podle něj během tříkilometrového úseku mohlo docházet hned v sedmi případech jezů a peřejí. Pokud by se podle něj dostal jed do řeky již u „rožnovské“ výusti, jedy by tak zabíjely ryby mnohem dříve.