Lidé od pondělí mohou znovu na koupaliště, respirátor je nutný i na lehátku

„Po bezmála osmi měsících otevíráme a máme z toho obrovskou radost. Dneškem otevíráme nejen vodní, ale i saunový svět a fitness v celé parádě, to znamená se šatnami i sprchami,“ řekla v pondělí Novinkám manažerka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

„Těšila jsem se moc, už to chtělo trochu relaxace,” řekla Novinkám jedna z prvních návštěvnic pražského aquaparku. „Těšil jsem se neuvěřitelně, už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy viděl vodu,” uvedl s nadsázkou další.

„Když to dobře dopadne, tak jsme schopni otevřít bazén do 14. června. Respektive se budeme snažit to ještě zkrátit, ale tím, že jsme byli zavření několik měsíců, tak se nevyhneme sanitaci vody. Ta technologie musí projít určitým procesem, který nejde zkrátit,” vysvětlil provozovatel bazénu v areálu Výstaviště Praha Tomáš Hübl.