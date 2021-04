Lidé nosí respirátory, koronavirus přitom můžou chytit i přes oči

Podobně jako postihuje koronavirus plíce či další části organismu, může napadnout také oči, ve kterých nejčastěji způsobuje virový zánět spojivek. Právě toto onemocnění oka může být jedním z ukazatelů, že se člověk koronavirem nakazil.

Mezi nejčastější příznaky zánětu spojivek patří světloplachost a dráždění či svědění očí, které zčervenají. „Já jsem začala během onemocnění koronavirem pozorovat pálení a svědění očí. Trvalo to okolo čtrnácti dní a poté příznaky samy odezněly,“ popsala Novinkám vlastní zkušenost pacientka Dominika Pernicová.

Podle výzkumů prováděných především v Izraeli a ve Spojených státech trpí virovým zánětem spojivek 15 až 17 procent lidí, kteří se nakazili koronavirem. „U každého pacienta se přitom zánět spojivek projeví v jinou dobu,“ řekl Novinkám Milan Odehnal, primář oční kliniky dětí a dospělých v nemocnici Motol.

Dominika Pernicová dostala zánět spojivek při onemocnění koronavirem. Foto: Novinky

„Často jde o první příznak nemoci, po kterém teprve následuje dušnost a další potíže, jindy se zánět projeví v průběhu už rozvinutého covidového onemocnění,“ vysvětlil primář a dodal, že po úplném uzdravení se zánět objeví jen u malého procenta pacientů.

Podle Odehnala se ale lidé nemusí obávat, že by koronavirus způsobil poškození zraku. „Spojivka je v podstatě tenká bílá blanka, která nám chrání oko, a je takovou první velkou bariérou. Má vynikající obranné mechanismy, takže se virus nedostane dál do oka. Není prokázáno, že by vir poškodil třeba zrakovou ostrost nebo nervová zakončení,“ vysvětluje Odehnal.

Raději brýle než kontaktní čočky

Kromě toho, že koronavirus způsobuje zánět spojivek, jsou pro něj oči zároveň vstupní branou do celého těla. „Virus se může z toho napadeného oka dostat do těla skrz slzné kanálky, které se nachází na víčkách. Ty ústí v nosní dutině, takže člověk by mohl nosem ten virus jakoby vdechnout do těla,“ vysvětluje nebezpečí nákazy primář oční kliniky.

Koronavirus se může do těla dostat skrz slzné kanálky. Foto: FN Motol

Podobně, jako lidé chrání respirátory svá ústa a nos, je proto třeba dbát také na prevenci v oblasti očí. Základem je podle primáře důsledná hygiena. Z hlediska rizika přenesení nákazy může být nebezpečná také manipulace s kontaktními čočkami, a lidé by proto měli nosit raději dioptrické brýle.

„Brýle, dioptrické nebo i tmavé, sníží pravděpodobnost nákazy až o 60 procent, je to velká bariéra, která opravdu pomůže,“ vysvětluje

Nesahat do očí

Dalším rizikem je podle něj zanesení viru do oka rukou. Podle výzkumu univerzity New South Wales si totiž člověk sáhne na obličej více než dvacetkrát za hodinu. „Ty ruce samozřejmě můžou být infikovány, protože víme, že ten virus zůstává na okolních předmětech, takže je určité riziko, že bychom si ho mohli skutečně do toho oka přenést,“ dodává Odehnal