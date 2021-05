Lidé mohou znovu do fitness center a vnitřních sportovišť, zatím bez šaten a sprch

Lidé by se měli před vstupem prokázat negativním testem na koronavirus nebo potvrzením o očkování či o prodělání covidu. To podle provozní Squashpointu Zuzany Dobrodinské už první den znovuotevření činí návštěvníci sami bez vyzvání. „Jsem překvapená, že lidé chodí a rovnou automaticky sami ukazují potvrzení o testech o očkování, takže to funguje zatím perfektně,” zmínila.