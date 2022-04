Lidé mohou žádat o příspěvek za ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Dávku vláda schválila v březnu. Lidé by o ni podle informací ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) měli mít možnost od pondělí žádat i přes aplikaci davkyuk.mpsv.cz .

Podle podkladů k předpisu by se dávka ve výši 3000 korun se stropem 12 000 korun měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.