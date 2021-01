Letošní maturity čekají změny, oznámil Plaga

Letošní maturity se kvůli epidemii covidu-19 budou konat v upravené podobě, neměly by se ale úplně zrušit. Uvedl to v pondělí ministr školství Robert Plaga (za ANO). Změny by chtěl představit ve druhé polovině týdne, zatím se podle něj o nich stále jedná. Úpravy by měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich uplatnění v praxi, uvedl.