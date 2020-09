Letňany zavedou zóny placeného stání

Městská část se jako jiné dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Stání zabírají nejen Středočeši, kteří odtud míří metrem do města, ale nezřídka i návštěvníci letňanského výstaviště, jehož parkoviště podle Nekolného nedostačuje.

Praha 9 by rozšíření placených zón měla projednat na zářijovém zastupitelstvu

Jde o to, aby místní našli volný plac v docházkové vzdálenosti od svého bydliště.

Výtěžek ze ZPS by měl jít do nového fondu, peníze chce obec využít např. na opravy silnic, revitalizaci parků, výsadbu zeleně.