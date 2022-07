Letenský kolotoč je po 16 letech opět v provozu. Rekonstrukce stála 23 milionů

Na den přesně je to 128 let od jeho instalace v sousedství Letenského zámečku. Dříve stával totiž na Královských Vinohradech.

„Museli jsme opravit nejenom stavbu samotnou, ale i technické zázemí, pohon, ložiska, to znamená objemné kladky, točnu jako takovou a uvést tu památku do chodu.

Veřejnosti bude kolotoč k dispozici od 12. července. Poté každý den do konce týdne od 9:00 do 18:00. V následujících týdnech bude jezdit od pátku do neděle a ve svátky.

Nosnost koní je 100 kilogramů, mohou na nich tak jezdit i dospělí. Koně jsou pro děti od dvou let, do deseti let by je měli hlídat rodiče. Pětiminutové svezení bude stát 80 korun.