Letecký cestovatel Faltýnek opět zatápí Babišovi

Faltýnka v sobotu ráno vyfotili na pražském Letišti Václava Havla před odletem do Malagy.

„Není to dobrý příklad,” okomentoval cestu premiér a Faltýnkův stranický šéf Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci u příležitosti uvádění nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) do úřadu.

Faltýnka na letišti zachytili jen den poté, co rezignoval na funkci prvního místopředsedy Babišova hnutí kvůli noční schůzce v uzavřené restauraci na pražském Vyšehradě. Rouška mu v noci taky nic neříkala.

„Potom, co došlo k té schůzce, to není dobrý signál ze strany pana Faltýnka a mně se to nelíbí,” dodal Babiš k cestovatelské potřebě jeho pravé ruky a šéfa poslanců ANO.