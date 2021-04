Lékový ústav má 39 případů úmrtí po očkování, za týden o tři více

Lékový ústav zaznamenal už 39 případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. Informace o nich odeslal k posouzení do evropské databáze nežádoucích účinků. Za poslední týden přibyly tři případy. K úternímu večeru ústav evidoval také 3091 podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19, to je o 355 více než před týdnem. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek v pravidelném hlášení zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).