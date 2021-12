Lékařské fakulty přetékají. Kvalita trpí, varují vyučující i absolventi

Bývalý ministr školství Robert Plaga (za ANO) před časem na sklonku funkčního období vlády Andreje Babiše kabinet informoval, že počty studentů v prvních ročnících magisterského studia na osmi lékařských fakultách v ČR narůstají, ročně může přibýt 283 studentů. Množství nově přijatých se může zvednout na 2172. Podle exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) fakulty nyní meziročně přijímají asi o dvacet procent mediků navíc.

Kapacity ale nejsou nafukovací, což se podle některých zaměstnanců a studentů projevuje, a to i přes to, že lékařské fakulty mají do roku 2029 dostat od státu zhruba 6,8 miliardy. Mimo jiné právě na rozšíření výukových i personálních kapacit.

Na Právo se obrátilo několik absolventů a vyučujících na lékařských fakultách, o tamních poměrech chtěla většina z nich vypovídat pod podmínkou anonymity. „Za sebe mohu říct, že fakulta kapacitně nestačila už v našem ročníku, kde nás bylo 167, letos jsem slyšel o 240 lidech v prvním ročníku, což si nedokážu představit,“ řekl Právu jeden z absolventů 3. lékařské fakulty UK.

„Už u nás nebylo výjimkou, že bylo při praktikách přes deset studentů na lékaře a pacienta. Opakovaně jsme se setkávali s tím, že seminární místnosti neměly dost místa, takže jsme museli nosit lavice z chodby a několik lidí sedělo až na chodbě za otevřenými dveřmi,“ uvedl absolvent.

Jeho slova potvrdil i další absolvent téže fakulty Jakub Kovář. „Z výročních zpráv jednoznačně vyplývá, že počet studentů dramaticky roste. ČR nemá ani neměla nedostatek lékařů. Podle OECD máme čtyři lékaře na 1000 obyvatel, průměr je 3,5. V Praze se na jedno místo hlásí až dvacet absolventů. Navyšování je tedy jen kvůli penězům,“ míní Kovář.

Největším problémem je podle něj ale nedostatek učitelů. „Už když jsem byl student, neměl nás kdo učit. Často nás učili jiní studenti nebo výuka odpadla. Přesto se opakovaně přijalo více studentů,“ řekl Právu Kovář.

Lékař, který na 3. lékařské fakultě UK vyučuje, Právu anonymně řekl: „Vedení fakulty bohužel vyvíjí tlak na to, aby prošlo co nejvíce studentů. To samozřejmě mnohým učitelům vadí. Úmrtnost je maximálně 10 procent, navíc se zavedly takzvané meziročníky. Kdo neudělá zkoušky, může opakovat ročník. Tím se počet studentů znovu zvyšuje.“

Podle něj navíc pouhé přijímání většího počtu studentů podstav lékařů v Česku nevyřeší. „Pokud by ti, co jsou nyní přijati navíc, nedostudovali, počet odpromovaných lékařů v ČR to nezvýší. Pokud dostudují, jejich počet se zvýší, ale jde o studenty, kteří by dříve zůstali pod čarou a na školu se nedostali,“ míní lékař.

„Kvalita studujících se tím zákonitě musí snížit. V každém případě je tedy navýšení počtu přijatých studentů nešťastné,“ dodal.

Dvě procenta připravených

Tato slova potvrzuje i Jaromír Šrámek, který působí na Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty UK.

„Na rozvrhu je patrná snaha vměstnat co možná nejvíce povinné výuky do dopoledních hodin. Pak se nelze divit, že v učebnách hrozí, že bude více studentů než židlí. Tytéž přelidněné učebny ale často brzy odpoledne osiří. Je pravdou, že učebna sama nenaučí nic, personální situace na řadě pracovišť není nejlepší,“ řekl Právu Šrámek.

Nelichotivý obrázek doplňuje i loňský průzkum mezi studenty, který provedla organizace Mladí lékaři. Z něj vyplynulo, že pouhá dvě procenta studentů v šestém, tedy závěrečném ročníku se cítí být připravena na klinickou praxi, a jen 19 procent uvedlo, že jsou „spíše připraveni“. Zbylých 79 procent se připraveno na lékařskou práci necítí.

Děkan: Další lékaři jsou třeba

Děkan 3. lékařské fakulty UK Petr Widimský Právu sdělil, že kritika poměrů na škole pochází od několika bývalých studentů, kteří jsou navíc politicky aktivní, a že většina studentů ani vyučujících jejich pohled nesdílí. Rozvoj medicíny v posledních letech na celém světě si podle něj vyžádal několikanásobný růst potřeby lékařů i zdravotnického personálu.

„To lze realizovat dvojí cestou: zvýšením kapacit současných lékařských fakult nebo vznikem nových. To druhé je nesmírně obtížné, není dostatek kvalitních učitelů,“ řekl Widimský.

„Všichni učitelé i všichni studenti na všech lékařských fakultách světa by raději učili v situaci, kdy jeden učitel má jednoho či dva studenty. To by jistě přispělo ke kvalitě výuky. Bohužel je to zcela nereálné z důvodů, které jsou snad každému jasné,“ dodal.

Nižší komfort studentů i učitelů je podle něj daň za produkování dostatku lékařů pro české zdravotnictví. „Možnost zaměřit se na vysoký komfort i za cenu prohlubujícího se nedostatku lékařů a postupného kolapsu zdravotnictví v horizontu zhruba deseti let zavání elitářstvím, nehledě na to, že je ekonomicky nereálná,“ uvedl.