Lékaři zdarma ošetří ženy a děti z Ukrajiny

Každá ordinace funguje trochu jinak. Někde i kvůli covidu, který nevymizel, preferují, aby pacienti předem zavolali a objednali se. Jinde to není podmínkou.

Informace mají lékaři na svých stránkách, ovšem pouze v češtině. Přicházet mohou Ukrajinci s různými problémy. „Myslím si, že mohou přijít třeba hypertonici, kteří utekli z domova a nemají už léky, které by potřebovali předepsat. Samozřejmě také s běžnými virózami. Lidé, kteří čekali dlouho v zimě na hraničních přechodech, mohou mít respirační onemocnění,“ přiblížila Nečesánková.

„Jsme schopni poskytnout základní ošetření a vyšetření a vyjít z toho, co máme běžně v ordinaci. V případě, že by potřebovali lék a nejsou pojištěni, bude třeba to z něčeho uhradit,“ podotkla pro Právo.