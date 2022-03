Kysela: Prodloužení nouzového stavu o víc než měsíc je protiústavní

Pokud Sněmovna řekla, že souhlasí s návrhem vlády a vláda vyhlásila nouzový stav do konce května, tak si myslím, že znovu přijít nemusí. Leda byste tvrdil, že je to hrubě protiústavní a neplatné, a vláda by se chtěla jistit kvůli případným soudním sporům. Pokud by se tomu chtěla vyhnout, měla by to tak udělat. Ale nemyslím si, že je to nutnost.