Kynšperk nakoupil pro seniory respirátory

Město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku nakoupilo pro místní seniory respirátory, nespoléhá jen na státní pomoc. Respirátory chce lidem nad 70 let doručit na začátku příštího týdne. Jde o 626 obyvatel města. Kvůli šíření koronaviru je okres Sokolov, stejně jako okres Cheb, uzavřen. Lidé by z nich, pokud možno, neměli vyjíždět ani do nich jezdit.