Kvůli roztočům včelaři počítají ztráty, někteří přišli o všechno

O všechna čtyři včelstva přišel například Lukáš William Šmíd z Lovosic. „Možná to souvisí s tím, že u mého stanoviště je včelař, který nemá včely registrované a zřejmě je ani neléčí. Já mám na tomto stanovišti včelstva již patnáctým rokem, léčím je a nikdy takový problém nenastal, až teď,“ řekl Právu.

Včelí trik, jak přežít pád do vody: vytvoří si vlnku a surfují

Včelí trik, jak přežít pád do vody: vytvoří si vlnku a surfují Věda a školy

Podle něj jsme snad nejzavčelenější země v Evropě. Na pouhý čtvereční kilometr vychází skoro sedm včelstev. Přitom průměrně to jsou v Evropě pouze tři včelstva. „Je tu hodně začínajících a včelařů, kteří zatím nejsou dost zkušení a často neznají všechny kontexty přírody, které do včelaření zasahují. A někteří právě chovají včely i bez registrace a povinného veterinárního léčení,“ dodal Šmíd.

„Ptal jsem se kolegů, všichni říkají všelijak, u někoho je to dobré, u někoho ne. Uvidí se v průběhu března,“ řekl předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů v Litoměřicích Jan Masopust. Podle něj včelaři z některých oblastí republiky hlásili ztráty i 60 až 80 procent.

Roztoč kleštík původem z Asie se do Česka dostal na začátku 80. let. Včelařům se s ním poměrně dařilo bojovat, postupem času začaly škodit virózy, které kleštík přenáší. Saje včelám krev, takzvanou hemolymfu a poškozuje jim tukové tělísko. To je ale důležité, aby včely narozené v létě byly dlouhověké a přečkaly zimu.