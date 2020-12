Kvůli pandemii ubylo svateb

Pokud snoubenci vytrvají a příští rok prožijeme bez omezení, bude na úřadech boj o termíny.

Příští rok bude nejspíš boj o termíny. Jako v roce 1920, kdy se ženili muži, kteří se vrátili z války Terezie Štyglerová, ČSÚ

„Něco takového jako svatební boom jsme už v naší historii zažili v roce 1920, kdy prudce vzrostl počet svateb, protože se ženili muži, kteří se vrátili z války. Tehdy se v Česku uzavřelo 135 714 sňatků. Jak to bude vypadat příští rok teprve uvidíme. Ale z letošních údajů ze tří čtvrtletí při srovnání s rokem minulým soudím, že deset tisíc naplánovaných sňatků se letos neuskutečnilo. Vyšší letošní počty sňatků uzavřených v únoru, srpnu a říjnu nekompenzují úbytek z jara,“ vysvětlila statistička Štyglerová s tím, že listopad a prosinec jsou tradičně slabší měsíce, takže ty situaci moc nepomohou.

Mezi těmi, kteří to letos nevzdali a jsou šťastnými novomanželi je i Tereza a Jan ze Středočeského kraje, kteří už mají roční dcerku.

„Svatbu jsme v podstatě překládali třikrát. Když jsme dělali rezervaci na začátku roku na termín 26.6. v pražské Grébovce, vůbec nás nenapadlo, co se může stát. Přišla omezení a já nechtěla škrtat počet hostů ani mít roušky, takže jsme změnili termín na 18. září. Jenomže pak se začalo rozvolňovat a mluvit o tom, že v září přijde druhá vlna. Tak jsme znovu prosili o změnu, ale náš původní termín už byl obsazen. Zbyla jen neděle 5. července což znamenalo, že druhý den je volno, tak jsme toto datum vzali,“ popsala Právu paní Tereza anabázi, která však volným termínem neskončila.

„Jenomže už jsme na tento den nesehnali oddávajícího z radnice, takže jsme se, jen se svědky v rouškách, vzali při formálním obřadu 19. června na radnici. A svatbu podle plánu zcela bez omezení měli v červenci. I když rodiče už z nás byli na mrtvici, a i my ke konci měli pochyby, byly to oba dva obřady s krásnými okamžiky, a jsme moc rádi, že jsme to nevzdali a užili si to dvakrát,“ dodala šťastná novomanželka.

Loni 55 tisíc sňatků

Možná v předtuše toho, co přijde, byl loňský rok historicky jeden z nejbohatších na počet svatebních obřadů. „V roce 2019 vstoupilo do manželství celkem 54,9 tisíce párů a šlo o vůbec nejvyšší počet od roku 2007, který byl z celého nového tisíciletí na sňatky dosud nejbohatší. Manželství tehdy uzavřelo 57,2 tisíce párů a sobota 7. 7. 2007 se stala se 4406 obřady suverénně dosud nejoblíbenějším dnem 21. století pro vstup do manželství,“ upozornil Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V posledních dvou sledovaných dekádách podle údajů úřadu snoubenci zestárli. „Výrazně poklesl počet i podíl ženichů a nevěst ve věku do 25 let. V případě ženichů z 23 na 5 procent, u nevěst ze 43 na 12 procent. Naopak vzrostl počet i podíl snoubenců ve věku 40 let a starších,“ upozornila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ s tím, že nejvíce se muži žení ve věku 30 až 34 let a nejvíce žen se vdává o věkovou kategorii níže, mezi 25 a 29 rokem.

U sedmi z desítky párů bývá starší muž, v jedné pětině žena a ve zbylé desetině jsou novomanželé stejného věku. Tři čtvrtiny ženichů a nevěst vstupují do manželství poprvé a uvedený podíl se od počátku století výrazně neměnil. V každém desátém sňatku je alespoň jeden ze snoubenců cizinec. Rozdělení dle pohlaví je zhruba v polovině. Češka si nejčastěji bere Slováka, pak Němce a na třetím místě je Brit. Čeští muži si nejčastěji berou také Slovenku, a pokud ne, nejčastěji Ukrajinku nebo Rusku.

Celá čtvrtina sňatků, kde je v páru jeden cizinec se odehraje mimo území Česka. Nejoblíbenějšími svatebními destinacemi jsou Slovensko, Německu, Mauricius a USA.