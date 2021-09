Kůrovcová kalamita ustupuje

Pokud se razantně nezmění počasí, kalamita postupně během několika let zcela odezní

V současné době je už kalamita podle Jouklové spíše lokální záležitostí, pokračuje ještě na Vysočině a v severních Čechách, zejména na Děčínsku, Rumbursku a Českolipsku. „Nasadili jsme tam maximum zpracovatelských kapacit, harvestorů i těžebních čet a děláme vše pro to, aby se i tam podařilo kůrovce zastavit,“ řekla mluvčí.

S kalamitou souvisí i obnova obrovské plochy lesa. „Například letos plánujeme zalesnit 22 tisíc hektarů, z toho pět tisíc přirozeně, a vysadit 90 milionů sazenic. Ve srovnání s lety před kalamitou je to více než dvojnásobek,“ upozornila Jouklová.

Lesníci proto sází směs mnoha dřevin a zakládají druhově i věkově pestré lesy. „Investujeme také do modernizace výroby včetně vlastního semenářského závodu.

„Pokud se razantně nezmění počasí, kalamita už není a nebude celorepublikový problém a postupně během několika let zcela odezní,“ dodala mluvčí Lesů ČR.

Česko čelilo velké invazi lýkožrouta už v letech 2003 až 2010. Současná kůrovcová kalamita vypukla v roce 2015 nejdříve na severní Moravě, kde brouk začal napadat suchem oslabené smrky, a postupně do čtyř let zasáhla všechny kraje.