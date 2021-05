Kulhánek: Doufám, že dcera na večírku nepotká nikoho jako Feri

„Ano, každý může udělat někdy chybu. Jsem rád, že se Dominik Feri za své případné nevhodné chování k ženám omluvil! Nebyl jsem tam, takže těžko budu soudit, co je pravda nebo není. To ví pouze lidé, kteří tam byli. Ti by si to měli vyříkat, nebo to řešit s policií,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.