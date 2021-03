Krnovská nemocnice zkouší ivermektin

Polovina pacientů, kteří jsou nakažení a projeví o léčbu přípravkem zájem, dostane ivermektin, druhá polovina placebo. Pacienti pochopitelně nevědí, do jaké skupiny byli zařazeni, ale nevědí to ani lékaři. Tuto informaci má pouze lékárník, který lék vydá. Pacient musí s účastí v šetření souhlasit.

„Pacient to nijak nepozná. Tobolky jsou stejné, ty, co jsou placebo, i ty s ivermektinem. Ví to jen lékárník, lékař to neví,“ řekl regionální TV Polar vedoucí laborant Jiří Nezval.