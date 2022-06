KRNAP v místě pádu smrku na auto kácí 15 stromů

K zemi půjdou stromy, které jsou stejného charakteru jako padlý strom. Zřícený smrk měřil asi 30 metrů a byl starý kolem 150 let. "Zatím jsme nezjistili, že by u některého z preventivně kácených stromů hrozilo nebezpečí bezprostředního pádu," řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Silnice na Malou Úpu a na hraniční přechod do Polska na Pomezních boudách je od křižovatky se silnici Trutnov - Pec pod Sněžkou od nedělního odpoledne uzavřená. Řidiči mohou pro cestu využít objízdné trasy mezi Velkou Úpou, boudou Jana a Spáleným Mlýnem nebo z Horního Maršova přes Lysečinskou boudu. "Jde o výjimečnou situaci. Jinak je na tyto cesty vjezd zakázán," řekl Drahný. Do Malé Úpy se také motoristé mohou dostat přes Polsko.

Strom spadl na auto na silnici II/252 do Malé Úpy asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec pod Sněžkou. V autě, které jelo od Malé Úpy, na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a patnáctiletý chlapec. Šestasedmdesátiletého řidiče záchranáři vrtulníkem převezli do nemocnice.