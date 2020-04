Krizový štáb chce prodloužit nouzový stav až do 11. května

Ústřední krizový štáb chce, aby vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. května. Zatím nouzový stav končí 11. dubna, a mohl by se tak prodloužit o 30 dnů. Na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf Jan Hamáček.