Kriminalista Šmíd, který spolupracoval s Piráty, u policie skončil

„Podle mě a našich právních expertů nedošlo k porušení zákona. To, co proběhlo v médiích, že se pan Šmíd zúčastnil jako host jednání našeho resortního týmu vnitro a bezpečnost, nemůže být důvod pro pozbytí způsobilosti práce policisty. To tvrdí i nová metodika ministerstva vnitra, která byla na moji žádost zpracována,” uvedl Kolářík.