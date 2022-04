Kraje zjišťují, kolik uprchlíků bude nutné přestěhovat z hotelů a penzionů

Plzeňský kraj odhaduje, že ukrajinských uprchlíků ubytovaných v hotelích a penzionech je v regionu okolo 300. "Smlouvy máme do konce května a pak se to bude odvíjet od turistické sezony, protože majitelé ubytovacích kapacit neví, jak se budou chovat turisté a jaká bude letošní sezona," řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Pokud by soukromí majitelé smlouvy neprodloužili, zajistí jim kraj jiné ubytování přes krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Zhruba na 1800 lůžek pro uprchlíky má smlouvy s provozovateli hotelů a penzionů Zlínský kraj. "U přibližně 1500 lůžek je smlouva sjednána do konce letošního roku, zbylých cca 300 lůžek je zasmluvněných do pátého až šestého měsíce," uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Dodala, že pokud by to situace vyžadovala, má kraj vytipované další ubytovací kapacity, které by bylo možné využít.