Kraj dočasně vyměnil vedení silničářů

Do vedení středočeské KSÚS nastoupil Lichtneger vloni

Hejtmanka Petra Pecková (za STAN) ale připomněla, že si Lichtnegera do svých služeb vybral dříve i Karlovarský kraj s hejtmankou za ANO. Do vedení středočeské KSÚS nastoupil Lichtneger vloni.

Krajskou správu silnic s šestimiliardovým rozpočtem tak nyní vede Čermák, a to do doby, než bude v připravovaném řádném výběrovém řízení vybrán nástupce. Podle Bendla se dá výběrové řízení čekat v řádech týdnů. Kraj současně bude hledat firmu, která by provedla důkladný forenzní audit hospodaření KSÚS, jemuž se dřívější vedení kraje bránilo.