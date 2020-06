Koronavirus na magistrátu: Hřib s Pospíšilem se hádají, kdo za to může

Karanténa je nařízená kvůli náměstkovi primátora Petru Hlubučkovi (STAN), který v úterý večer oznámil, že má pozitivní test na nemoc covid-19. Zvýšenou teplotu si naměřil už v pondělí večer - tedy poté, co sedm hodin seděl na jednání rady s dalšími téměř čtyřiceti lidmi. Druhý den se pak nechal otestovat.

„Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly on-line, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti,” reagoval v úterý večer na onemocnění Hlubučka primátor Zdeněk Hřib.