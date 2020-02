Koronavirus mají i kočky. Lidi ale nenakazí

„Nelikvidujte prosím zcela zbytečně svá domácí zvířata z obavy z asijského koronaviru,“ napsal na svůj facebookový profil brněnský veterinář Jiří Žák.

„Pár lidí se mě ptalo na to, jestli to mohou chytit od svých zvířat a jestli to mohou chytit i zvířata. Ujišťuji je, že spíš chytí chřipku v MHD nebo v práci než koronavirus z Asie od svého mazlíčka,“ sdělil Právu Žák.