Konečně byl slyšet smích: V Hruškách předávali vysvědčení

Na hřišti ani v jeho okolí není po řádění tornáda ani stopy. Živel totiž udeřil ve vesnici až o pár desítek metrů dál. Pokud by se zde ocitl někdo, kdo vůbec neví o tragických událostech posledních dnů, ani by nepoznal, že pro místní se zde právě odehrává něco speciálního.

Úderem deváté hodiny začala svolávat ředitelka školy Svatava Bradávková děti postávající ve stínu stromů na hřiště. Konečně se tak sešli kamarádi z celých tříd na jednom místě. Pro páťáky je to přitom poslední takovéto setkání, od září totiž začnou chodit na druhý stupeň zřejmě do Břeclavi.

„Jsem moc ráda, že jsme teď tady všichni živí a zdraví. Musíme si držet úsměv na tváři, a kdybychom vám vysvědčení nedali, bylo by vám to jistě líto. Tento rok byl velmi podivný. Nejdřív hrozný koronavirus...,“ shrnula ředitelka, „a teď tornádo!“ rychle volaly děti. „My se ale nedáme, my si novou školu postavíme!“ doplnila je ředitelka.

Stranou od dětí už ale bylo na její tváři patrné vypětí posledních dnů. „Střechu na škole máme pryč, stropy protečené, tělocvičnu pár let starou poničenou, skoro nové hřiště taky. Naštěstí třídy máme, jsou tam sice vymlácená okna, ale nábytek není poničený. No, uvidíme, co bude, je to pořád ještě čerstvé,“ popsala škody po tornádu. „Chtěli jsme, aby děti zažily pocit normálnosti a pocit štěstí,“ dodala rozechvělým hlasem.