Konec zubařů v důchodovém věku? Komora jim rekordně zvedla příspěvky

Starostové obcí jsou tak zoufalí, že už několik let lákají nové lékaře na zrekonstruované bydlení i zařízené ordinace za miliony. Scénáře, které vedou k těmto situacím, jsou obdobné, zubaři odcházejí do důchodu, nástupce nemají, a tak ordinaci zavřou.

„Vůbec netuším, proč k tomu došlo. Vždy jsem platila 500 korun ročně a za to jsem dostávala měsíčně časopis ČSK. Ve stomatologii pracuji celý život, je mi 66 let, pracuji na půl úvazku a každý rok zvažuji, jestli už neskončit. Fyzicky je to velmi náročná práce. Ale pořád mě přemlouvají, že odejít nemohu. Tento příspěvek jsem nezaplatila. Jsem zaměstnaná, a tak požádám majitele ordinace, aby to za mě zaplatil, případně mi přispěl. Přijde mi to skutečně neadekvátní,“ svěřila se redakci zubařka, která ošetřuje pacienty ve Středočeském kraji.