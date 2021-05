Konec plastových krabiček, přijďte se normálně najíst, lákají restaurace hosty

Výčepní restaurace U Dandů je z otevření nadšený, ani on ale nával hostů nezaznamenal. „Je to super, v práci jsem poprvé od 17. prosince, a to víte, to se do ní člověk těší,“ pochvaluje si. „Zájem hostů je zatím malý, lidé si na to musí postupně zvyknout. Ale štamgasti přišli,“ dodává.