Konec hádek, vedení ČSSD mluví jednotně, říká Hamáček

Před dvěma lety jste na sjezdu prohlásil, že chcete soc. dem. dovést k číslům, kdy měla největší volební preference. O víkendu už jste uvedl, že cílem je dovést stranu do Sněmovny. Neslevil jste příliš z ambicí?

Myslel jsem tehdy, že ta moje mise bude jednodušší. Místo sprintu ale teď absolvuji desetiboj. Otočit trend nějakou dobu trvá. Důkazem je ODS, která je jako dlouholetá opoziční strana jako samostatný subjekt v průzkumech na devíti procentech. Udělám vše, aby soc. dem. udělala lepší výsledek než v roce 2017 (7,27 procenta).

Sjezd promluvil naprosto jasně. Zvolil vedení, které mluví jedním hlasem

Celou dobu tvrdíte, že díky vám je program menšinové vlády vlastně sociálnědemokratický, a dokládáte to tím, co se vám podařilo prosadit. Jak si vysvětlujete, že to voliči nedoceňují a odklánějí se od vás?

Od začátku jsem říkal, že tu svou misi beru tak, že musím soc. dem. provést obdobím, než pomine okouzlení hnutím ANO a Andrejem Babišem, protože tam jsou dnes naši voliči. A jsem přesvědčen, že po hlasování o daňovém balíčku, při kterém se ANO spojilo s ODS a SPD a který tento stát vyjde na 140 miliard, což bude znát na prostředcích na veřejné služby, jako je zdravotnictví nebo sociální služby, mohli někteří voliči prozřít.

Skončila rozhádanost ČSSD? Nejčastějším tématem bylo vládní angažmá soc. dem., které část delegátů kritizovala jako největší chybu.

Sjezd promluvil naprosto jasně. Zvolil vedení, které mluví jedním hlasem.

Ten mandát od sjezdu je velmi silný. A pokud někdo chce pokračovat v taktice kritizovat a snažit se tu stranu postavit do pozice rozhádané strany, tak má dvě možnosti – buď s tím přestane, nebo musí odejít.

Takže i přes silnou kritiku delegátů odchod z vlády nechystáte?

To bylo hlavním tématem těch, kteří se tři roky nesmířili s tím, že jsme ve vládě, a tehdejší rozhodnutí strany zpochybňují. Tím jí škodí. Neuvědomují si, že stranu, která působí rozhádaně, nikdo nevolí.

Ten, kdo dnes brečí, že nám klesají preference a že za to může účast ve vládě, má svůj díl na tom, že nám lidé nerozumí. Očekávám, že když je strana ve vládě, budeme propagovat úspěchy a to, jak to děláme dobře, a nebudeme kňučet, že je to špatně.

Když někdo prodává produkt a zároveň o něm říká, že ten produkt je špatný a neví, jestli funguje, tak ho nikdo nekoupí. Marketing funguje i v politice. Mrzí mě, že soc. dem. má tu „geniální“ vlastnost, že zpochybňuje sama sebe. Pokud to neskončí, tak nemáme šanci na úspěch.

Zmínil jste nové vedení, které bude mluvit jedním hlasem. Jste tedy spokojen se složením svého nového týmu, ve kterém jsou čtyři nováčci?

Podstatné je, že se nenaplnily předpovědi různých politologů, že jsme tak rozhádaní, že nikoho nezvolíme. To, že jsem prošel hned v prvním kole, pokládám za velmi silný mandát.

A když mi sjezd zvolil do vedení všechny kandidáty, které jsem preferoval, tak si myslím, že to je naše velká šance. Toto vedení má jasný názor, je to levicové vedení, chce budovat autentickou levici a má šest měsíců na to, aby o tom přesvědčilo i voliče.

V tom případě musíte z desetiboje přejít do sprintu, řečeno vašimi slovy.

Jsem životní optimista. Vím, že v době covidu nikde nejsou vlády moc populární. Ale krize někdy skončí, děláme, aby to bylo co nejrychleji. Z hašení požáru covidu musíme přejít k řešení starostí lidí, vrátit se ke standardní politické debatě. Tam máme co nabídnout.

Soc. dem. už dvakrát vytáhla tuhle zemi z krize. Jsme připraveni ji vytáhnout potřetí. Dáme do debaty velmi silná témata. Ať dají své programy na stůl i ostatní strany a budeme se bavit o tom, jaké je to nejlepší řešení pro ČR. Jsem přesvědčen, že my máme to nejlepší.

Během dvou let od minulého sjezdu se vaše podpora ve straně snížila o třicet procent. Vy přesto mluvíte o silném mandátu?

To se těžko srovnává, minule jsem byl ve volbě sám, zatímco teď jsem měl dva velmi silné protikandidáty. A ministr zahraničí Petříček tvrdil, že má nadpoloviční podporu delegátů, což se se ukázalo jako svalnaté řeči.

Mluví se o tom, že díky svému vítězství nebudete mít zábrany dosadit na ministerstvo zahraničí na místo vašeho rivala Tomáše Petříčka šéfa kultury Lubomíra Zaorálka, na ministerstvo kultury pak vašeho podporovatele Jana Birkeho. Je to tak?

Říká se to. Pokud se rozhodnu měnit ministry, tak ten první, kdo se to dozví, budou ti dotyční. Nebudu nic vzkazovat přes média. Každý si musí vyhodnotit to, co říká a dělá. Pokud má nějaký problém s působením soc. dem. ve vládě a je současně ministrem, tak by asi měl zvážit, jak to působí. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.

Hrál ve vašich úvahách nějakou roli názor prezidenta a premiéra, kteří Petříčka kritizovali, a prezident opakovaně vyzval k jeho odvolání?