Komunisté si v Praze připomínali svátek práce

V ní se pozastavila nad tím, že teď, v 21. století čelí řada zdejších obyvatel exekucím. „Lidé si nemohou dovolit ošetření u zubaře nebo očkování dětí,“ mínila Semelová a obvinila současnou vládu, že jen záplatuje to, co sama zavinila. Uctila pak rudoarmějce padlé v boji za svobodu.

KSČM vyzvala exposlance, aby dali straně půlku odchodného. Žádný to ale neudělal

Po proslovech zazněla internacionála, kterou Marta Semelová zazpívala se zaťatou pěstí. Po ukončení komunistické demonstrace odcházející naráželi na malé skupinky komunistických odpůrců a vzájemně se pouštěli do slovních přestřelek. Na ně dohlížela policie a její antikonfliktní tým. Jedni nadávali druhým do Putinů a fašistů, komunisté hájili rudou armádu a mínili, že bez ní by tu ani zastánci Ukrajiny nebyli.