Komunisté proti vyšší rodičovské pro všechny. Lidé prý s penězi navíc stejně nepočítali

„Nerozumím tomu. Buď platí dohody, nebo ne. Myslím, že sněmovní verze je spravedlivější, a hlavně rozpočtově zajištěná,“ napsal Novinkám šéf KSČM Vojtěch Filip s tím že jeho strana upravený a vrácený zákon ze Senátu nepodpoří.

Ten počítá s tím, že by na vyšší rodičovskou měli nárok všichni rodiče s dítětem do čtyř let věku, i když rodičovskou už vyčerpali. Dnes je rodičovský příspěvek 220 tisíc korun a od nového roku by měl být 300 tisíc.

Filip: Rodiče už si vydělávají

Podle komunistů ale takoví lidé si už vydělávají a s podporou nepočítali. „Rodiče, kteří si původní podporu naplánovali na kratší časový úsek, už si vydělávají, a tedy s tím ani nekalkulovali, a navíc je to předmětem vládního programu,“ dodal Vojtěch.

ČSSD si podle něj jen kompenzuje „neúspěšné vládní angažmá“ z předchozí vlády s lidovci a ANO, kdy podle něj nebyla schopná tuto věc vyjednat.

Opozice změny podpoří

Změny v zákoně jsou naopak připraveny podpořit opoziční strany. Pro jsou Starostové, ODS, TOP 09, lidovci. Dá se očekávat, že podporu bude mít návrh i u Pirátů, SPD a nezařazených poslanců.

„Senátní verzi rodičovské podpoříme. Je spravedlivější. Na zvýšenou rodičovskou budou mít nárok i ti, kteří ji třeba kvůli těžké finanční situaci museli vyčerpat rychleji. Ti, kteří ji potřebují nejvíce, by se ke zvýšení nedostali. To senátní návrh napravuje,“ vysvětluje předseda poslanců STAN Jan Farský.

Připojí se i lidovci a ODS, kteří od počátku prosazovali, aby rodičovský příspěvek dostali všichni rodiče, kteří mají dítě do čtyř let věku. Původní návrh je podle nich nespravedlivý.

„Mohu deklarovat, že paní ministryně může počítat se všemi hlasy ODS. Ostatně přesně tohle jsme původně ve Sněmovně navrhovali a paní Maláčová na to zcela nepochopitelně neslyšela,“ uvedla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

„Budeme rádi, pokud se k našim argumentům přikloní i sociální demokracie a pomůže nám to prosadit. Klidně i poté, co zákon vrátil Senát poslancům,“ reagoval na obrat ministryně Maláčové šéf lidovců Marek Výborný.

TOP 09 si ale v postoji ministryně jistá není. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová připomíná dřívější obraty ministryně Maláčové, když slibovala, že zařídí vyšší rodičovskou pro všechny.

„Vydrželo jí to tehdy jeden den, než otočila a začala tvrdit, že prosadí zvýšení pro stávající rodiče dětí do čtyř let. Jak dlouho vydrží postoj paní ministryni tentokrát? Sami jsme zvědaví,“ reagovala na slova Maláčové Adamová.

Po nápadu rodičovského příspěvku pro všechny se následně debatovalo o tom, že to bude jen pro novorozence, kteří se narodí po roce 2020. Sněmovna ovšem schválila vládní návrh vyplatit vyšší rodičovskou, tedy 300 000 místo stávajících 220 000, lidem, kteří mají dítě do čtyř let a sumu zatím nevyčerpali.

Opozice ODS, lidovci, TOP 09, STAN, SPD a Piráti mají dohromady 87 hlasů. S patnácti hlasy ČSSD by to vyšlo na 102 a na prosazení zákona by byl dostatek hlasů, i pokud by se proti postavilo hnutí ANO a KSČM. Jasno o tom, zda senátní verze projde, by mělo být v úterý odpoledne.