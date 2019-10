Komunisté k slovům Grospiče o obětech roku 1968: Měli bychom se vyjadřovat úsporněji

KSČM se v úterý nijak nedistancovala od výroků svého místopředsedy Stanislava Grospiče, který tvrdí, že invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1989 nebyla okupací. Lidi, kteří při tom zahynuli, pak považuje za oběti dopravních nehod. Šéf komunistů Vojtěch Filip pouze po jednání komunistů vedení uvedl, že by členové měli být zdrženliví a měli by dodržovat stranickou linii.