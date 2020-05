Komunista Filip stále odolává sesazení z čela Sněmovny. Drží ho ANO a ČSSD

„Svým vyjádřením překročil únosnou mez. Zpochybňování zásluh českých legionářů o samostatný stát, oslava totalitního komunistického režimu a tvrzení o tom, že česká společnost je prolezlá fašismem, zkrátka nelze tolerovat,” uvádí důvody pro odvolání šéf Starostů Vít Rakušan. Filip by podle něj Česko nejraději zaprodal Moskvě.

Rakušan proto navrhl usnesení, které by mělo směřovat k jeho odvolání a díky němuž by se Sněmovna distancovala od jeho výroků z posledních týdnů.

Filip současně pochválil i ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům padlým v boji s ruskými bolševiky. Zároveň nařkl tři pražské komunální politiky z neofašismu.

„Je to proces, kdy může být odvolán jen na základě žádosti, kterou musí podepsat 80 poslanců. Předpokládám, že předseda Rakušan navazuje na to, co já tu už několik týdnů dělám,” řekla Novinkám Pekarová Adamová s tím, že sběr podpisů stále běží.