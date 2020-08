Komunikace není ideální, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek večer přiznal, že komunikace vlády ohledně pravidel pro nošení roušek není ideální. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi. Současně řekl, že pravidla se do začátku jejich platnosti, tedy do 1. září, už zřejmě nezmění. I když se o nich bude ještě jednou jednat 28. srpna, tedy těsně před začátkem školního roku.