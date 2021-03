Komu připadne Kellnerovo gigantické jmění

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil na to, že nejbohatším Čechem by se tak mohl nově stát právě Vítek, záleží ovšem na tom, jak zesnulý Kellner své rozsáhlé dědictví ošetřil. „Pokud by se nyní Kellnerův majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku,“ konstatoval Kovanda.