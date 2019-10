Koloběžky ohrožují chodce, padaly pokuty

„Firma nenaplňovala podmínky, které v memorandu byly stanoveny. Vypovězení je jasným signálem, že si nepřejeme takovou službu, která ohrožuje bezpečnost chodců či zaneprazdňuje veřejný prostor odkládáním na nevhodných místech,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) a připomněl, že jen během léta v Nemocnici Na Františku ošetřili několik desítek uživatelů koloběžek. Na konci září pak v nemocnici skončila žena poté, co do skupiny turistů vrazil opilý uživatel koloběžky.

Podle provozního manažera společnosti Ondřeje Širokého, by se v ulicích po zimní sezóně, která počítá s omezeným provozem, měly objevit nové typy koloběžek. Ty by měly být například vybaveny displejem, na kterém se uživateli budou zobrazovat důležité informace či varování, a rovněž by měly mít lepší stabilitu. Pokračovat by také měly kampaně ve spolupráci s BESIP či policií.