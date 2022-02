Kolář: Jsme na prahu třetí světové války. Rusko musíme naprosto izolovat a Ukrajině pomoci

Unie hovoří o tom, že bude muset přistoupit k nejtvrdším sankcím vůči Rusku. To se však ekonomických dopadů zřejmě nebojí. Dosavadní hrozba sankcemi Rusko neodradila od toho, aby Ukrajinu napadlo. Jaké sankce by podle vás měly nastat?

Musíme dělat to, co můžeme. V tuto chvíli se ukazuje, že sankce, které byly na Rusko nasazeny dosud, byly marné. Rusko si z nich nic nedělalo. Já celou dobu říkám, že Rus putinovského pojetí rozumí jenom síle. Měli jsme demonstrovat sílu tak, aby se bál, že když zaútočí na Ukrajinu, tak bude proti němu zasaženo vojensky. To jsme nedokázali. On si nás testoval. Otestoval si nás tak, že podnikl invazi na Ukrajinu. Je to akt vojenské agrese, začala válka.

To, co teď musíme udělat, než se rozhoupeme k nabídce přímé vojenské pomoci Ukrajině, jako je letecká podpora, raketová podpora a další věci, které můžeme dělat z našeho území bez toho, abychom vyslali naše vojáky na bitevní pole, je přitvrdit alespoň sankčně.

Premiér Petr Fiala (ODS) bude dnes na Evropské radě. Na tiskové konferenci řekl, že bude prosazovat ty nejtvrdší sankce. Z mého pohledu může fungovat naprostá izolace Ruska. Ekonomická, politická i diplomatická.

Jak přesně?

Přerušit politické styky, přerušit letecké styky, začít uplatňovat takové sankce, která zcela odpojí Rusko od finančních trhů. To znamená od SWIFT. Udělat vše pro to, aby Rusko nemělo žádné peníze a aby peníze, které Rusko a Rusové mají v zahraničí, byly okamžitě zmrazeny. Už vůbec nelze uvažovat o nějakých investicích v Rusku, o nějakém podnikání, nakupování zboží. Nelze si představit, že bychom do Ruska vyváželi technologie, které pak Rusko používá proti nám. To, co musíme udělat, je Rusko co nejvíce izolovat a neumožnit mu přístup k penězům.

Penězům, které má po světě, penězům, které získává prodejem fosilních paliv. My se musíme připravit na to, že to bude bolet i nás.

To znamená, že bychom měli přestat odebírat ruský plyn?

Ve chvíli, kdy od Ruska odebíráme plyn a platíme mu za to, tak ty peníze jsou používány proti nám. My musíme najít alternativu. Bude to bolet. Ale máme štěstí, že není tuhá zima a že se blíží jaro.

Nelze však předpokládat, že konflikt do příští zimy skončí…

Máme však nějaký čas na to to řešit. Jsou i jiné možnosti. Ty musíme maximálně využít.

Měla by se přerušit i veškerá letecká doprava?

Ano, úplná izolace. Naprostá izolace. Ve všem. Rusko nesmí mít přístup k penězům, k technologiím. Nesmí mít kontakty se svými spojenci, kteří jsou mezi námi. Musíme co nejvíce izolovat Rusy, co tu jsou a jsou napojeni na putinovský režim. Naopak musíme podporovat Rusy, co utekli před Putinem, a využít je. Co by bylo velice, velice důležité, aby zaznělo z úst nejváženějších západních státníků, je apel na ruské důstojníky, aby přešli na naši stranu. Aby zbavili Rusko Putina. Pokud to jsou skuteční ruští vlastenci, tak musí přejít na naši stranu a zbavit Rusko jednou pro vždy diktátora.

Jak dlouho si myslíte, že by mohla Ukrajina ruské agresi vzdorovat? Ruská armáda je v obří přesile.

Záleží na tom, jak jsou Ukrajinci odhodlaní. Jejich armáda není tak špatná, jako byla v roce 2014. Ale samozřejmě záleží hlavně na tom, do jaké míry budeme připraveni a schopni jim pomoci. Pokud jim poskytneme přímou vojenskou podporu, třeba raketovou nebo leteckou, tak můžeme hodně pomoci a Rusové to pocítí. Samozřejmě že to znamená, že jsme na prahu třetí světové války. Ale nemůžeme jinak.

Mělo by NATO poslat v nejhorším případě do Ukrajiny i vojáky?

Měli bychom být připraveni. Pokud se na nás ukrajinský prezident obrátí s žádostí o přímou pomoc – zatím žádá o materiální podporu –, tak bychom ji měli poskytnout. Myslím tím Severoatlantickou alianci jako celek. Neříkám tím, že bychom měli hned teď posílat své vojáky na bojiště. Vojenská pomoc může být ze vzduchu. Zapojili bychom se do bojových operací. Samozřejmě, můžeme nabízet protichemické jednotky, polní nemocnice, logistické zázemí, pomáhat transportovat ukrajinské vojáky do našich nemocnic. Ale jde i o přímou bojovou podporu.

Putin pohrozil, že pro ty země, které se do konfliktu zapojí, to bude mít strašlivé následky.

Rusko je jaderná mocnost a na to on sází.

Vnímáte za jeho slovy hrozbu jadernou válkou?

Ano. Ten člověk se naprosto zbláznil, je to nebezpečný šílenec. My jsme na jaderný konflikt připraveni a musíme být první, kdo by eventuálně v takové situaci konal. Protože nejlepší obrana je útok.

Jak to myslíte?

Vyřadit z provozu jejich jaderné zbraně.

Řekl jste, že by Západ měl apelovat na ruské důstojníky, aby přešli na naši stranu. Stejně tak apeloval Putin na ty ukrajinské. Hrozí podle vás, že někteří Ukrajinci přeběhnou?

To se stát může, ale spíš bych očekával, že to bude z druhé strany. Ukrajinci se postupně i díky Putinovi stali více vlastenci a patrioti. To, co dnes dělá Putin, je pro každého Rusa, který je trošku soudný, katastrofa nebývalých rozměrů.