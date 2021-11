Koalice Zemanovi neustoupí

Šéf ODS Petr Fiala, kterého by měl prezident jmenovat 26. listopadu premiérem, o vetu nechce ani slyšet.

Zeman má podle všeho problém s nominací Jana Lipavského na ministra zahraničí. Ten se k tomu nechce vyjadřovat. „Nemám informaci, že bych byl tím sporným kandidátem já. Nebudu o tom tedy spekulovat. Má nominace na ministra zahraničí za Piráty trvá, mé názory a postoje jsou dlouhodobě známé. V této věci nebudu do schůzky s panem prezidentem nic více komentovat,“ řekl ve čtvrtek Novinkám.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová má stejný názor. „Česko čelí mnoha problémům, které je potřeba ihned řešit. O to více je nevhodné se pouštět do nesmyslných sporů, věřím, že si to uvědomuje i pan prezident,“ podotkla.