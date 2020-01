Koalice? K lidovcům má nejblíž ODS, tvrdí Bartošek

Jestli se to má povést, tak se to povede pouze nám všem – celému vedení a všem členům KDU-ČSL. Musíme ale opustit politiku stranických schůzí. Ty v určité míře zachováme, ale musíme se víc než politiky stát sousedy a vyrazit mezi lidi a být aktivnější. Další věc je lidovecká bolístka, musíme zefektivnit naše PR aktivity, zareagovat na dobu a zjednodušit naše poselství a být srozumitelní.

Mám zkušenost s tím, že řada našich mladých voličů sympatizuje s konzervativními hodnotami a ani nechodí do kostela.

Tuto obavu nemám. Věřím KDU-ČSL. Lidová strana je tady přes sto let a hodnoty, na kterých vznikla, zde stále jsou a platí. A věřím, že tu bude ještě dalších sto let.

Mám představu lidovecké televize, kde bychom odlehčeným způsobem ukazovali, jak pracujeme a co se u nás děje. Chtěl bych víc vtáhnout do politiky i naše podporovatele pomocí sociálních sítí.

Chci budovat hlavně silnou značku KDU-ČSL, abychom byli svobodní pro další volbu. Piráti lákají STAN, je možné, že půjdou do voleb spolu. My si budeme moci zvolit, zda jít sami, nebo např. s ODS. Žádný hlas nesmí propadnout. Kdo neprojde, jeho hlasy dostane vítěz, tedy hnutí ANO. Ideální by bylo změnit zákon, aby byly volby spravedlivé a hlas každého voliče měl stejnou váhu.