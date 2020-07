Koalice chce během léta projednat zrušení superhrubé mzdy

Vládní koalice ANO a ČSSD by měla v létě probrat zrušení superhrubé mzdy, uvedla v pondělí Česká televize (ČT). Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní počítá, že by zrušena byla od ledna příštího roku, kabinet by mohl návrh předložit v září. Babiš by ale rád šel nad program vlády a snížil či zrušil sociální pojištění.