Kněz, který uřízl muži z Karlovarska varle, se dobrovolně léčí

„Nastoupil do ochranné léčby, kde je pod dohledem odborníků. V klášteře tedy nebydlí, a tudíž se nezapojuje do žádné církevní nebo jiné služby,“ potvrdil v pátek Právu nadřízený obviněného vikáře.

„Celý případ sledujeme a v případě potřeby zareagujeme. Až do pravomocného rozhodnutí soudu nebudeme a z povahy věci ani nemůžeme zasahovat dalšími vyjádřeními do probíhajícího vyšetřování. Za sebe mohu pouze opakovat, že nám je to upřímně líto a mrzí nás jakékoliv pohoršení nebo narušení důvěry, které tento případ způsobil,“ dodal církevní hodnostář.