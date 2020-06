Klokánky doplácejí na systém financování

Dosud tato centra dostávají státní příspěvek podle počtu dětí, nikoli podle lůžek jako dětské domovy. To znamená, že z měsíčního příspěvku, který je již sedm let zmražen na 22 800 korunách, ukrojí každý den, kdy dítě v klokánku není, 760 korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce od příštího roku těmto krizovým centrům zvýšit příspěvek na 30 tisíc korun.

Nechceme tolik, co mají dětské domovy, stačil by příspěvěk 32 tisíc Hana Kvapilová

„Částka 22 800 korun se dlouhodobě ukazuje jako nedostatečná a v posledních třech letech je toto nedostatečné financování řešeno mimořádnými dotačními tituly, což není systémové ani efektivní,“ zdůvodňuje návrh ministryně.

Jak ale řekla Právu, vyhovět přání zřizovatelů těchto zařízení, aby dostávali příspěvek na každé lůžko, se v navrhované novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí nechystá.

„Nejsem krkna“

„Pokud bychom se rozhodli jít cestou financování na lůžko, a nikoliv na dítě, vedlo by to jen k umělému udržování počtu lůžek a šli bychom tím proti trendu, který podporujeme. Raději budeme mít více zařízení s nižší kapacitou a rodinným charakterem,“ řekla Maláčová Právu.

Přesto ale návrh pro tato zařízení, mezi něž patří i klokánky, přinese další podstatnou změnu. „Měníme pravidla krácení příspěvku v případě pobytu dítěte mimo. Už nebude rozhodovat čas příchodu a odchodu dítěte, a pokud bude dítě pobývat krátkou dobu mimo zařízení, třeba jen na víkend, příspěvek se už nebude krátit,“ řekla ministryně s tím, že pokud snad nějaká zařízení nepouštějí děti domů k rodině, jedná se o porušení zákona.

„Navržené změny vítáme, ale nebude to pořád dost. Připomínám, že dětské domovy mají až o devět tisíc víc bez ohledu na to, o kolik dětí právě pečují,“ řekla Právu předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hana Kvapilová, která vede hostivický klokánek. Nyní tu mají úředně 24 dětí. Dvě z nich jsou na tzv. dlouhodobé propustce u náhradních rodičů, ale klokánek místa nesmí obsadit.

„Mohla bych být krkna a do rozhodnutí soudu o trvalém umístění je u nás držet, abych na ně dostávala peníze, ale neudělám to, protože je v zájmu dítěte, aby bylo v rodině,“ vysvětlila Kvapilová. „Nechceme tolik, co mají dětské domovy, nám by stačilo příspěvek zvýšit na 32 tisíc,“ dodala s tím, že jedná s poslanci o podpoře.

Jak řekla Právu místopředsedkyně výboru pro sociální politiku pirátka Olga Richterová, změnu by podpořila. „S tím nemám problém, a ani s tím, aby ten příspěvek nebyl vázán na dítě, ale na lůžko,“ prohlásila. Podle ní by se systém financování měl změnit, protože demotivuje některé instituce, které nechtějí děti pouštět na návštěvy, aby nepřišly o peníze.

„Jde o to, aby se vždy sledoval nejlepší zájem dítěte. Když je pustí na delší návštěvy, tak to může i ohrožovat jejich existenci. Přitom jde o to, co nejdříve děti dostávat do rodin,“ dodala.

Rozpráší covid sponzory?

Krizových zařízení je v ČR 55 s kapacitou téměř osm stovek dětí. V 15 klokáncích jich nyní žije 240, jen čtyři místa jsou fakticky volná. Některé děti se tam dostaly z rozhodnutí soudu nebo sociálky, jiné přivedli sami rodiče nebo příbuzní či osoby, které je našly opuštěné.

Nejsou výjimkou případy, kdy v klokánku vyhledá útočiště i samo dítě. Až později vyplave, že utekly z domova před týráním, zneužíváním či hladem. V klokánku mohou žít jen rok. Průměrně děti zůstávají půl roku, než se podaří jejich rodinnou situaci vyřešit nebo než odejdou do náhradní rodiny.

Podle Maláčové je státní příspěvek jen částí jejich příjmu, další peníze dostávají od krajů a obcí či od rodičů dětí. „V současné době chybí všem klokánkům dohromady kolem 15 milionů korun, a teď, po covidu-19, to bude ještě obtížnější, protože sponzoři nebudou mít na rozdávání,“ řekla Kvapilová.

Případné zvýšení příspěvku o další 2000 Kč je nejisté. Podle Maláčové je možné o tom jednat, protože to velkou díru do rozpočtu neudělá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ale v připomínkovém řízení odmítla všechny návrhy krajů, které by k tomu směřovaly. Např. paušální příspěvek na neobsazené lůžko, a dalších 6000 Kč za každé obsazené, žádá Plzeňský kraj.