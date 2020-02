Klíčový úkol očividně nezvládla, pustil se po razii Babiš do Maláčové

Premiér Andrej Babiš se ostře pustil do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Podle něj situaci kolem zakázky na IT systém nezvládla a jeho obavy nebrala vážně. Náměstek Jan Baláč, kterého v pondělí zadržela policie, navíc podle něj nemá žádné praktické zkušenosti, ale pouze stranické předpoklady. Maláčová během dne uvedla, že její resort spolupracuje s policií a nemá co skrývat. Na Babišovu kritiku ministerstvo reagovat nechtělo.