Klíčové jednání o rozpočtu. Maláčová si přišla k Schillerové pro 11 miliard navíc

„Každá mince má dvě strany. Stejně tak je to i s návrhem rozpočtu na rok 2020. Na jedné straně chvályhodný nárůst výdajů na důchody a rodičák, na druhé chybějících 11 miliard pro další zranitelné skupiny,” uvedla v červnu Maláčová.

Ministerstvo práce by mělo příští rok podle navrhovaného rozpočtu hospodařit s příjmy 564,1 miliardy korun a s výdaji 676,47 miliardy, a to bez evropských peněz. Příjmy by tak proti letošku byly vyšší o 21,45 miliardy a vydaná suma o 49,03 miliardy.