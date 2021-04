Klaus: Vrbětice jsou vykonstruovaný strašák

„Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji,” uvedl ve svém prohlášení Klaus.

Jeho prohlášení není příliš obsáhlé, protože prý nebude soutěžit s ostatními politiky a komentátory o co nejsilnější nebo nejoriginálnější výrok v kauze „Vrbětice sedm let poté”. Naráží tím tak zřejmě na načasování zveřejnění informací k sedm let starému výbuchu, o čemž se ve společnosti nyní diskutuje.