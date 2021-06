Klaus po nepříjemných otázkách odešel předčasně z rozhovoru v rozhlase

„Hloupí novináři, kteří mají zakryté uši, to pořád nechtějí vzít do úvahy. Vy jste blázen, vůbec mě neposloucháte. Vy opakujete naprosto nesmyslně pořád stejné věci. Vy chcete neustále prohlubovat lži, které jsou proti mně vedeny. Je to trapné a smutné. Divím se, že se nestydíte a že se mi při tom můžete dívat do očí,” pokračoval Klaus.